Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 10 сентября 2025Ценности

Актриса Ирина Пегова в облегающей футболке без бюстгальтера сыграла в гольф

47-летняя российская актриса Ирина Пегова в откровенном костюме сыграла в гольф
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова в откровенном виде сыграла в гольф. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда «Зятя» предстала перед камерой в плиссированной мини-юбке, облегающей футболке, гольфах и кроссовках белого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать бюстгальтер.

Артистка позировала на фото с собранными в косу волосами, держа в руках клюшку. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и перчатки.

В августе сообщалось, что российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Тогда знаменитость предстала на размещенных черно-белых кадрах полностью обнаженной.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши сделал заявление о сбитых беспилотниках

    Экономист высказался о вероятности доллара по 100 рублей

    Бедные рыбаки поймали редчайшую 200-килограммовую рыбу и разбогатели

    Уехавшего из России рэпера Лигалайза оштрафовали

    Раскрыто отношение НАТО к инциденту с дронами в Польше

    Готовивший убийство сотрудника предприятия ОПК России раскрыл схему вербовки на видео

    Россиянам назвали продукт для мгновенного повышения концентрации внимания

    Расследовавший теракты на «Северных потоках» журналист оценил версию об их подрыве украинцем. Прежде он во всем обвинял США

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

    Малышева назвала «порочные позы» дачников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости