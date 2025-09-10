Премьер Польши обвинил Россию в конфронтации со всем миром после инцидента с дронами

Россия объявила конфронтацию всему миру. В этом Москву обвинил после инцидента с дронами премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в Сейме, сообщает TVP Info.

«Это не наша война. Это война не только для украинцев. Это конфронтация, которую Россия объявила всему миру», — заявил глава польского правительства.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Дипломат напомнил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.