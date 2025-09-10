Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 10 сентября 2025Забота о себе

Психиатр подсказал эффективное упражнение для снятия приступа тревоги

Психиатр Мора: Чтоб снизить тревожность, надо задействовать пять органов чувств
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психиатр Фернандо Мора заявил, что для того, чтобы снизить тревожность, надо выполнить одно короткое упражнение. Его он подсказал в беседе с изданием 20minutos.

Мора посоветовал для снятия приступа тревоги посмотреть на любые пять предметов, которые находятся вокруг. Затем стоит отыскать четыре вещи, которые можно воспринять на слух.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Следующим шагом, по словам специалиста, является прикосновение к трем предметам. После этого необходимо найти две вещи, которые можно воспринять с помощью обоняния. Последнее действие подразумевает поиск чего-то, что можно попробовать на вкус. Как пояснил Мора, это эффективное упражнение основывается на задействовании пяти органов чувств человека.

Ранее психотерапевт Антон Волков заявил, что осенней депрессии можно избежать. Для этого, по его словам, необходимо заниматься физической активностью.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Объявлены цены iPhone 17 в России

    Названо возможное число латиноамериканских наемников ВСУ

    Кушанашвили раскритиковал Гузееву и обвинил ее в глумлении

    Психиатр подсказал эффективное упражнение для снятия приступа тревоги

    Обманувшая американцев русская мошенница поселилась рядом с семьей Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости