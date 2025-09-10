Психиатр подсказал эффективное упражнение для снятия приступа тревоги

Психиатр Мора: Чтоб снизить тревожность, надо задействовать пять органов чувств

Психиатр Фернандо Мора заявил, что для того, чтобы снизить тревожность, надо выполнить одно короткое упражнение. Его он подсказал в беседе с изданием 20minutos.

Мора посоветовал для снятия приступа тревоги посмотреть на любые пять предметов, которые находятся вокруг. Затем стоит отыскать четыре вещи, которые можно воспринять на слух.

Следующим шагом, по словам специалиста, является прикосновение к трем предметам. После этого необходимо найти две вещи, которые можно воспринять с помощью обоняния. Последнее действие подразумевает поиск чего-то, что можно попробовать на вкус. Как пояснил Мора, это эффективное упражнение основывается на задействовании пяти органов чувств человека.

