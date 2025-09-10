Путин освободил от должностей глав МВД двух российских регионов

Владимир Путин освободил от должностей глав МВД Сахалина и Ингушетии

Президент России Владимир Путин освободил от должностей начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова и главу МВД Ингушетии Михаила Коробкина. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Также с должности снят Владимир Дорма — заместитель Министра внутренних дел по Луганской Народной Республике – начальник главного следственного управления.

Вместе с этим указом назначили на должности 19 заместителей подразделений.

2 июля сообщалось об обысках у главы МВД по Ингушетии. Причиной стало расследование уголовного дела о хищении федеральных средств. Речь шла о 500 миллионах рублей.