Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

В Сириусе Путину показали клубнику и виноград с отредактированными генами

Президенту России Владимиру Путину в научно-техническом университете «Сириус», расположенном на одноименной федеральной территории, показали клубнику и виноград, созданные на основе редактирования генома. Об этом сообщило ТАСС.

В частности, российскому лидеру показали клубнику, которая содержит в 12 раз больше кверцетина (природный антиоксидант). Председатель ученого совета университета Роман Иванов отметил, что получилась «такая молодильная клубника».

Еще одной новинкой является виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. Сорт назвали «мело», он отличается меньшими потерями урожая, подчеркнул Иванов.

«Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция — и делает случайным образом. Мы же, поскольку мы знаем и делаем целенаправленно, просто ускоряем эволюцию в сотни раз», — пояснил Иванов.

