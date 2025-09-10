Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:03, 10 сентября 2025Наука и техника

Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

В Сириусе Путину показали клубнику и виноград с отредактированными генами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину в научно-техническом университете «Сириус», расположенном на одноименной федеральной территории, показали клубнику и виноград, созданные на основе редактирования генома. Об этом сообщило ТАСС.

В частности, российскому лидеру показали клубнику, которая содержит в 12 раз больше кверцетина (природный антиоксидант). Председатель ученого совета университета Роман Иванов отметил, что получилась «такая молодильная клубника».

Еще одной новинкой является виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. Сорт назвали «мело», он отличается меньшими потерями урожая, подчеркнул Иванов.

«Мы вносим точечные мутации в геном растения, фактически имитируя то, что делает эволюция — и делает случайным образом. Мы же, поскольку мы знаем и делаем целенаправленно, просто ускоряем эволюцию в сотни раз», — пояснил Иванов.

Ранее российские ученые из Сеченовского университета обнаружили, что один из защитных белков организма — HSP70 — может замедлять развитие бокового амиотрофического склероза (БАС), тяжелого заболевания, при котором постепенно отказывают мышцы из-за гибели нервных клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Россиян предупредили о последствиях проживания в неприватизированной квартире

    Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

    Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

    Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости