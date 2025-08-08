В России ученые нашли способ замедлить нейродегенерацию

LPL: Защитный белок HSP70 замедляет развитие бокового амиотрофического склероза

Российские ученые из Сеченовского университета обнаружили, что один из защитных белков организма — HSP70 — может замедлять развитие бокового амиотрофического склероза (БАС), тяжелого заболевания, при котором постепенно отказывают мышцы из-за гибели нервных клеток. Результаты исследования опубликованы в Laser Physics Letters (LPL).

БАС часто связан с мутацией гена FUS, из-за которой в нервных клетках скапливается поврежденный белок, разрушающий их изнутри. В эксперименте на мышах с этой мутацией ученые заставили клетки вырабатывать дополнительный HSP70. Это помогло сохранить больше здоровых нервных клеток в спинном мозге, уменьшить воспаление и продлить жизнь животных — некоторые прожили более 30 недель вместо 24. Особенно важно, что положительный эффект наблюдался в зонах мозга и спинного мозга, которые в первую очередь страдают также при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

Специалисты отметили, что улучшение происходило только тогда, когда HSP70 находился внутри клеток. Если белок располагался снаружи, положительного эффекта не было, а жизнь животных даже сокращалась. По словам авторов, HSP70 помогает клеткам справляться с накоплением опасных белков и может стать основой для новых методов лечения БАС и других нейродегенеративных заболеваний.

