Раскрыто число пропавших за лето детей в России

За лето в России специалисты зафиксировали 253 случая исчезновения детей

В период с июня по август в российских регионах специалисты зафиксировали 253 случая исчезновения детей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные проекта «Помощь в поиске детей», запущенного командой приложения «Где мои дети».

Живыми из них нашли 227 детей, 11 до сих пор числятся в розыске, остальных пропавших нашли без признаков жизни. Больше всего детей пропало в июне — 87. Больше всего пропаж детей зафиксировали в Приморском крае — 60 случаев, Калининградской области — 26, Свердловской области — 19 и Кузбассе — 13.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 15-летний подросток пропал без вести после столкновения гидроцикла с лодкой на реке Мулянка.