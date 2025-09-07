Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 7 сентября 2025Россия

Подросток пропал после столкновения гидроцикла с лодкой в Пермском крае

15-летний подросток пропал в Перми после столкновения гидроцикла и лодки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Telegram-канал «Центральное МСУТ СКР»

В Пермском крае 15-летний подросток пропал без вести после столкновения гидроцикла с лодкой на реке Мулянка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК).

По предварительным данным, опубликованным ведомством, происшествие случилось днем 7 сентября в Дзержинском районе города Пермь. Отмечается, что гидроциклом управлял 11-летний ребенок. В лодке находились мужчина и 15-летний подросток. Найти школьника пока не удалось. Мужчина попал в больницу.

«Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
«Мечтаю прорыдаться, но не могу» Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
18 июня 2021
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать» Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать»Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
20 июня 2016

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области Буксир с баржами снес рыбацкую резиновую лодку. В ней находился мужчина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

    В МИД ответили на слова Каллас о техническом отставании России

    Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» диверсантами с опытом в Балтике

    Нарколог нашел связь между курением подростков и их наркоманией

    Подросток пропал после столкновения гидроцикла с лодкой в Пермском крае

    Офицер ВСУ признался в критической нехватке солдат в ДНР

    В сети появились кадры затопленного Сочи

    Страны ОПЕК+ договорились заметно нарастить нефтедобычу

    В России высказались о следующем этапе переговорного процесса с Украиной

    Пленный солдат ВСУ рассказал о неожиданной встрече с иностранными наемниками в госпитале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости