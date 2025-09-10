Культура
14:05, 10 сентября 2025Культура

Раскрыто самочувствие Збруева после сообщений об обмороке перед спектаклем

Жена Александра Збруева заявила, что актер прекрасно себя чувствует
Ольга Коровина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Жена народного артиста РСФСР Александра Збруева Людмила Савельева опровергла слухи об обмороке актера перед спектаклем в театре Ленком. Ее цитирует «Абзац».

«Кто сказал, что он упал в обморок? Не было такого», — заявила Савельева. Она добавила, что сейчас артист прекрасно себя чувствует.

9 сентября сообщалось, что Збруеву стало плохо в театре Ленком. По данным Mash, перед юбилейной — 250-й постановкой «Вишневого сада» артист пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили.

