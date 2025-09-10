Раскрыто самочувствие Збруева после сообщений об обмороке перед спектаклем

Жена Александра Збруева заявила, что актер прекрасно себя чувствует

Жена народного артиста РСФСР Александра Збруева Людмила Савельева опровергла слухи об обмороке актера перед спектаклем в театре Ленком. Ее цитирует «Абзац».

«Кто сказал, что он упал в обморок? Не было такого», — заявила Савельева. Она добавила, что сейчас артист прекрасно себя чувствует.

9 сентября сообщалось, что Збруеву стало плохо в театре Ленком. По данным Mash, перед юбилейной — 250-й постановкой «Вишневого сада» артист пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили.