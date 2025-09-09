Российском актеру стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

Российскому актеру Александру Збруеву стало плохо в театре Ленком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сегодня, 9 сентября, на сцене театра шла юбилейная — 250-я постановка «Вишневого сада», где артист играет брата Раневской. Уточняется, что перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили.
По информации Mash, врачи осмотрели Збруева, однако решили его не госпитализировать — артисту порекомендовали постельный режим.
В октябре прошлого года сообщалось, что Збруева госпитализировали с приступами удушья. Уточнялось, что артист находится в больнице имени Боткина. Позже звезда «Большой перемены» опроверг распространившуюся в СМИ информацию.