22:27, 9 сентября 2025

Российском актеру стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

Александр Збруев

Александр Збруев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российскому актеру Александру Збруеву стало плохо в театре Ленком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сегодня, 9 сентября, на сцене театра шла юбилейная — 250-я постановка «Вишневого сада», где артист играет брата Раневской. Уточняется, что перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили.

По информации Mash, врачи осмотрели Збруева, однако решили его не госпитализировать — артисту порекомендовали постельный режим.

В октябре прошлого года сообщалось, что Збруева госпитализировали с приступами удушья. Уточнялось, что артист находится в больнице имени Боткина. Позже звезда «Большой перемены» опроверг распространившуюся в СМИ информацию.

    Российском актеру стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

