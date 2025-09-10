Россиянка отказалась от предложения мужчины и ударила его ножом 244 раза

В Великом Новгороде осудят женщину, ударившую мужчину ножом 244 раза. Об этом сообщает РИА Новости.
Она обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным агентства, в мае этого года 57-летняя местная жительница в общежитии на проспекте Александра Корсунова распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной, который предложил ей вступить с ним в половой акт.
В ответ на это предложение она схватила нож и нанесла пострадавшему 244 удара. Ранения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.
Обвиняемая признала свою вину, ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что выяснявшая с кирпичом в руках отношения с соседкой россиянка получила срок.