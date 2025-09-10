Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:34, 10 сентября 2025Силовые структуры

Россиянка отказалась от предложения мужчины и ударила его ножом 244 раза

В Великом Новгороде осудят женщину, ударившую мужчину ножом 244 раза
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

В Великом Новгороде осудят женщину, ударившую мужчину ножом 244 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

Она обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным агентства, в мае этого года 57-летняя местная жительница в общежитии на проспекте Александра Корсунова распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной, который предложил ей вступить с ним в половой акт.

В ответ на это предложение она схватила нож и нанесла пострадавшему 244 удара. Ранения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

Обвиняемая признала свою вину, ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что выяснявшая с кирпичом в руках отношения с соседкой россиянка получила срок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    У берега российского города побелело море

    Кендалл Дженнер рассказала о планах уйти из модельного бизнеса

    В России заявили о деградации европейской политики после инцидента с БПЛА в Польше

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости