Российские войска продвинулись в Волчанске Харьковской области в результате успешных боевых действий и расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчья. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части смогли занять несколько зданий на левом берегу», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что российские войска также активно наступают под Купянском Харьковской области. По словам источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали использование беспилотников в попытках затормозить российское продвижение.
Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции.