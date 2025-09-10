Бывший СССР
Российские войска продвинулись в Волчанске

ВС России расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчья в Волчанске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска продвинулись в Волчанске Харьковской области в результате успешных боевых действий и расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчья. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли занять несколько зданий на левом берегу», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска также активно наступают под Купянском Харьковской области. По словам источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали использование беспилотников в попытках затормозить российское продвижение.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции.

