Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 10 сентября 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о перехвате НРТК «Курьер» инициативы у ВСУ

Боец Старый: НРТК «Курьер» помог перехватить инициативу у ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» помог перехватить инициативу у украинских войск при зачистке опорного пункта в районе Федоровки. Об этом рассказал боец ВС России с позывным Старый, передает ТАСС.

«Оказал довольно-таки эффективное огневое воздействие на противника, тем самым подавив его мощь. А нам дал возможность перехватить инициативу, а это уже самое, скажу вам, при штурме главное», — рассказал военнослужащий.

По словам другого военнослужащего Фаго, «Курьер» может доставлять боеприпасы и продовольствие в труднодоступные районы, а сама машина оснащена передними и задними камерами и может устанавливать минно-взрывные заграждения.

Ранее стало известно, что «Курьера» вооружили лазером для разминирования. НРТК получил отечественную установку «Игнис», которая позволяет сжигать взрывоопасные предметы без их подрыва. В ходе испытаний лучом лазера прожигали различные мины на дистанции 150 метров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников

    Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

    Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

    Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

    Тайну Windows раскрыли спустя 30 лет

    Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

    Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

    Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

    Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости