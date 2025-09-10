Российский боец рассказал о перехвате НРТК «Курьер» инициативы у ВСУ

Боец Старый: НРТК «Курьер» помог перехватить инициативу у ВСУ

Многофункциональный наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» помог перехватить инициативу у украинских войск при зачистке опорного пункта в районе Федоровки. Об этом рассказал боец ВС России с позывным Старый, передает ТАСС.

«Оказал довольно-таки эффективное огневое воздействие на противника, тем самым подавив его мощь. А нам дал возможность перехватить инициативу, а это уже самое, скажу вам, при штурме главное», — рассказал военнослужащий.

По словам другого военнослужащего Фаго, «Курьер» может доставлять боеприпасы и продовольствие в труднодоступные районы, а сама машина оснащена передними и задними камерами и может устанавливать минно-взрывные заграждения.

Ранее стало известно, что «Курьера» вооружили лазером для разминирования. НРТК получил отечественную установку «Игнис», которая позволяет сжигать взрывоопасные предметы без их подрыва. В ходе испытаний лучом лазера прожигали различные мины на дистанции 150 метров.