05:00, 10 сентября 2025Забота о себе

Раскрыты способы разнообразить секс с помощью найденных на кухне предметов

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Джиджи Энгл раскрыла способы использовать в интимной жизни предметы, которые найдутся на каждой кухне. Ее рекомендации приводит Women's Health.

Первое, что Энгл посоветовала прихватить на кухне и принести в спальню, — это кубики льда. С их помощью можно повысить тактильную восприимчивость на отдельных участках тела. В ход также может пойти посуда из нержавеющей стали, считает специалистка. Ее стоит предварительно заморозить и прикладывать к эрогенным зонам. Например, сексолог предложила провести замороженной вилкой по спине партнера или приложить холодную ложку к соскам.

Силиконовые лопатки и деревянные ложки, по ее мнению, тоже отлично подойдут для эротических игр. В частности, они могут стать инструментами для шлепков. Энгл подчеркнула, что подобные эксперименты в постели допустимы только с согласия партнера.

Ранее сексологи Джессика О’Рейли и Том Мюррей подсказали, как сделать секс ярче. По их мнению, сначала надо понять самому, что нравится в постели, затем поговорить с партнером и попробовать на практике все варианты близости — объятия, секс по видеочату, оральные ласки и партнерский секс.

