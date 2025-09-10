Забота о себе
16:42, 10 сентября 2025

Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

У певицы Селены Гомес развился артрит из-за волчанки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Richard Harbaugh / Reuters

Певица Селена Гомес призналась, что живет с артритом. На болезнь, чаще диагностируемую у пожилых людей, она пожаловалась в подкасте актрисы Эми Полер.

По словам 33-летней певицы, артрит у нее вызвала волчанка. «Я помню, как пыталась открыть бутылку с водой, и мне было очень больно, пока я не начала принимать нужные лекарства», — отметила она.

Гомес добавила, что при создании собственного косметического бренда обращала внимание на то, как сделать упаковку простой и доступной для людей с ограниченными возможностями. «Таким образом, даже если речь идет о наших духах, помпа для меня очень проста в использовании», — уточнила певица.

В 2013 году у Селены Гомес диагностировали волчанку — хроническое неизлечимое заболевание, возникающее, когда иммунная система организма атакует собственные ткани и органы. Из-за обострения волчанки в 2017 году певице пришлось перенести пересадку почки.

Ранее 43-летняя модель Кэрол Рибейро призналась, что медики диагностировали ей рассеянный склероз, который изначально она приняла за стресс и менопаузу. Несколько лет назад бразильянка стала чувствовать жар, неконтролируемую тревогу и ощущение покалывания в левой руке, как будто она на ней долго спала.

