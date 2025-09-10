Бывший СССР
Сибига попросил Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной

Сибига призвал Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Mikko Stig / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной на фоне инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Об этом пишет украинское издание «Новости.LIVE».

«Должна быть четкая, твердая реакция партнеров... Что это означает? Быстрое решение, мы на это рассчитываем, о сбивании воздушных российских объектов над территорией Украины», — призвал министр. По его словам, Киев обговаривал этот вопрос с властями соседних стран, в том числе Румынии и Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошлой ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позже он добавил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, якобы являются российскими.

В ответ временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности России сбитых над своей территорией дронов.

