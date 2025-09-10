Наука и техника
Снаряды в российские САУ загрузят роботами

«Известия»: Российские бойцы применили роботов для загрузки снарядов в САУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы начали применять боевых роботов для погрузки снарядов в самоходные артиллерийские установки (САУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Роботизированные платформы на гусеничных шасси могут выполнять задачи при любой погоде. Аппараты управляются по радиоканалу как FPV-дроны. Роботы оснащены камерами, которые позволяют оператору дистанционно управлять машиной при помощи пульта.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что роботизированная платформа облегчит работу артиллеристов. «Дрон небольшой, и он может преодолеть достаточно большое расстояние, не привлекая к себе внимание. Его гораздо труднее обнаружить и уничтожить, чем легковой автомобиль, багги или даже мотоцикл, которые нередко используются для подвоза боеприпасов», — сказал он.

Эксперт добавил, что применение роботов сократит время нахождения артиллеристов на позиции и снизит риск поражения ответным ударом.

В августе источники «Известий» сообщили, что российские артиллеристы начали использовать роботизированные платформы для прикрытия огневых позиций в зоне СВО. Машины с комплексами радиоэлектронной борьбы обеспечат защиту от дронов.

