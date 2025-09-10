Ценности
17:41, 11 сентября 2025

Супермодель Миранда Керр раскрыла секреты красоты

Супермодель Миранда Керр назвала терапию красным светом секретом красоты
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Австралийская супермодель и предпринимательница Миранда Керр раскрыла секреты красоты. Ее комментарий приводит New York Post.

По словам 42-летней знаменитости, для омоложения кожи и восстановления мышц она прибегает к терапии красным и ближним инфракрасным светом, используя специальный коврик. «Удивительно, насколько он влияет на мою кожу и на то, как я себя чувствую в своем теле», — отметила манекенщица.

Кроме того, Керр назвала один из самых неоцененных, по ее мнению, секретов привлекательности — поддержку нервной системы. Для этого можно практиковать ведическую медитацию, глубокое дыхание или стояние босыми ногами на земле. «Когда нервная система спокойна, это заметно по вашей коже, настроению, энергии. Внутренняя гармония — основа для внешнего сияния», — заключила собеседница издания.

В апреле шведская топ-модель Эльза Хоск также раскрыла секреты красоты.

