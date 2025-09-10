Бывший СССР
Сырский отчитался об успехах антироссийской коалиции

Сырский рассказал об успехах антироссийской коалиции в рамках «Рамштайна»
Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал об успехах антироссийской коалиции в рамках «Рамштайна». О своем участии в видеоконференции с представителями стран-партнеров он рассказал в Telegram-канале.

Сырский сообщил, что, несмотря на попытки дипломатического урегулирования конфликта, именно военные усилия якобы являются ключевым аспектом принуждения Москвы к перемирию. По его словам, эскалация военных действий была бы невозможна без поддержки России со стороны «оси зла». Поэтому Сырский призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи для развития возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, а также предоставить средства дальнего огневого поражения.

«Противник должен осознать бесперспективность продолжения боевых действий. Почувствовать реальную угрозу для своего правящего режима в случае затягивания войны», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против России. Под рестрикции попали компании, производящие средства радиоэлектронной борьбы, предприятия и их владельцы, которые организовывают импорт в Россию в обход санкций, и IT-компании.

