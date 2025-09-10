Мужчина похитил собственных детей и скрывался с ними в лесу. Его пытались выследить четыре года и в итоге застрелили

В Новой Зеландии убили отца, четыре года скрывавшегося с детьми в лесу

В понедельник, 8 сентября, полицейские в Новой Зеландии выехали на самый обычный вызов: им сообщили о мужчине, вместе с девочкой-подростком обокравшем магазин. Они и не думали, что погоня за подозреваемыми положит конец истории, за которой несколько лет следила вся страна. Оказалось, что кражу совершил человек по имени Том Филлипс: в 2021 году он выкрал трех несовершеннолетних детей у их матери и исчез. Неуловимый мужчина четыре года скрывался от властей в лесу. Как он выживал все это время и чем завершилась его авантюра — в материале «Ленты.ру».

Том Филлипс заранее начал тренироваться жить с детьми в лесу

Впервые Том попробовал сбежать с детьми — Джейдой, Эмбер и Мавериком — в сентябре 2021 года. Он провернул свой план в небольшом прибрежном поселении в регионе Уаикато, где находится его ферма.

Тогда Том с детьми перестал выходить на связь, а его пикап нашли брошенным на пляже. Полиция опасалась, что семью унесло в море, и начала масштабные поиски. На протяжении 17 дней вертолеты, специальные суда и наземные отряды разыскивали мужчину и троих детей, пока те не вернулись домой невредимыми.

Слева направо: Том Филлипс, Маверик, Джейда и Эмбер Фото: New Zealand Police / ZUMA Press Wire / Legion-media.com

Оказалось, что они ушли в лес и жили там в палатках. Том объяснил, что таким образом хотел прочистить разум.

Теперь следователи считают, что этот побег был разминкой, своеобразной тренировкой перед следующим исчезновением

Нерадивому отцу надо было предстать перед судом за то, что полиция и спасатели потратили время и ресурсы на его поиски. Но он так и не явился на заседание. В конце декабря 2021 года он снова поехал на ферму с детьми и уже не вернулся. Их объявили пропавшими без вести.

На момент похищения Эмбер было пять лет, Маверику — шесть лет, а Джейде — восемь

Полицейские, несмотря на зацепки, четыре года не могли поймать Тома Филлипса

История поисков Тома Филлипса и его детей стала одной из самых громких в Новой Зеландии. На протяжении четырех лет мужчину замечали в разных частях региона Уаикато, но как только там оказывались полицейские, он испарялся.

В мае 2023 года похожий на Тома мужчина в городе Те Куити ограбил банк, угрожая его работникам и посетителям дробовиком. Ему удалось уйти.

Спустя несколько месяцев, в августе, он попал на камеры видеонаблюдения, сидя за рулем угнанного автомобиля. В тот день Том ехал в магазин, где купил фонарики, батарейки, саженцы, ведра и резиновые сапоги. После этого он снова пропал.

В ноябре Тома застали за кражей квадроцикла. И опять не смогли поймать.

Том Филлипс в магазине, кадр с камер видеонаблюдения Кадр: NZ Police

Мужчина мелькал на радарах полицейских, но все время был один: его ни разу не видели с детьми. За их судьбу уже начали переживать, как вдруг в октябре 2024 года появилось неопровержимое доказательство того, что дети еще живы.

Молодые охотники заметили и сняли на видео отца и троих детей, идущих через поле по сельской местности. Охотники решили, что это браконьеры, и крикнули им, что те идут по частной территории. Им ответила девочка. Вероятно, это была Джейда.

Когда охотники спросили, знает ли кто-нибудь, что они здесь, девочка крикнула: «Нет, только вы, ребята»

Мать пропавших детей, которая представляется журналистам как Кэт, немедленно прокомментировала ролик. Она считает, что таким образом Джейда подала сигнал о помощи. Кэт объяснила, что у Тома тяжелый характер: он помешан на контроле. После исчезновения в сентябре 2021 года дети вернулись к ней сильно исхудавшими. Женщина призналась, что боится представить, как они жили в бегах.

Том Филлипс скрывался от полицейских благодаря фермерам

Время от времени в полицию обращались свидетели, утверждавшие, что видели и детей, и отца, но дело так и не двигалось с места. Так, один из местных жителей Ллойд Джиндж рассказал, что его жена встречалась с Томом в 2022 году.

По его словам, мужчина обратился к ней за помощью: заявил, что у него якобы сломалась машина. Во внедорожнике женщина заметила детей. Она вспомнила, что в тот день была пасмурная погода, но они были в головных уборах и солнцезащитных очках. Когда Том уехал, она тут же позвонила в полицию, но прибывшие полицейские уже не успели догнать беглеца.

Автомобиль Тома Филлипса Фото: NZ Police

Лесник Леон Вуд рассказал журналистам, что за эти четыре года видел Тома три раза. Он утверждает, что однажды мужчина даже угрожал ему винтовкой. Леон уверен, что все эти годы Том работал на разных фермах и делал это бесплатно с условием не сдавать его полиции.

Чтобы привлечь внимание к пропавшим детям, власти назначили награду за информацию о местонахождении Тома. Несмотря на то что денег предлагали довольно много, ни один из фермеров не сдал бесплатного работника.

сумма вознаграждения составляла 80 тыс. новозеландских долларов (3,9 млн рублей)

Семья пряталась в пещерах и питалась дикими кабанами

Профессиональный следопыт Джейк Кассар заявил, что мужчине явно помогали извне. По его словам, мужчина и дети не смогли бы обеспечить себя топливом для костров. Тем не менее в дикой природе они пережили несколько зим и бессчетное множество дождливых дней.

Убежище Тома Филлипса в лесу Фото: NZ Police / AP

В остальном, как предполагает следопыт, Том справлялся сам. По мнению эксперта, мужчина мог прятать детей в разветвленной сети пещер Уаикато. Джейк объяснил, что такое убежище — отличная защита от поисковых дронов.

Он также отметил, что пещеры — спасение от служебных собак. Запах быстро исчезает с каменистой породы, поэтому животные не могли учуять и выследить детей

Как отмечает профессиональный следопыт, Том мог кормить дочерей и сына съедобными растениями и мясом диких кабанов, опоссумов и украденного домашнего скота. Кроме того, мужчина, скорее всего, выращивал что-то сам. Не зря однажды его застали за покупкой саженцев.

Попавшись полиции, Том Филлипс стал жертвой перестрелки

Месяцы шли, а с октября 2024 года о Томе и детях ничего не было слышно. Отчаявшись, в августе 2025 года его сестра сделала публичное заявление. Она умоляла мужчину вернуться, но ответа не последовало.

Кадры из убежища Тома Филлипса Фото: NZ Police / AP

В сентябре мужчина попался на очередной краже. Они с Джейдой ворвались в магазин сельскохозяйственных товаров и скрылись с добычей на квадроцикле. Полицейские знали: так как дорог в этом месте немного, мужчине точно придется проехать один перекресток. Они поспешили и успели заложить там специальные шипы — противоавтомобильные заграждения.

Наехав на них, Том дал полицейским нагнать его, достал винтовку и выстрелил одному из них в голову. Прибыло подкрепление, и полицейские открыли ответный огонь. Мужчина погиб на глазах у дочери от огнестрельных ранений

Несмотря на шок, Джейда помогла полицейским найти брата и сестру. Им потребовалось меньше 12 часов, чтобы добраться до убежища, спрятанного среди деревьев. Там полицейские обнаружили детей, а также запасы огнестрельного оружия. По словам спасателей, Эмбер и Маверик выглядели здоровыми.

О Томе Филлипсе планируют снять фильм

Кэт призналась журналистам, что почувствовала облегчение, узнав, что ее дети нашлись. Тем не менее она выразила сожаление, что все закончилось трагедией. «Мы всегда надеялись, что детей вернут мирным и безопасным для всех вовлеченных способом», — сказала она.

Пока Джейду, Эмбер и Маверика не будут отдавать матери. После пережитого им предстоит пройти курс реабилитации

Кадры из убежища Тома Филлипса Фото: NZ Police / AP

Несмотря на недавнюю развязку истории, продюсерский дом NHNZ Productions уже готовит по ней документальный фильм. Большую часть 2025 года кинодеятели следили за развитием событий. Имея прямой доступ к полицейским, они снимали ход расследования. Однако родственники Тома выпуск документального фильма не одобрили.

Наша семья обеспокоена тем, что кто-то хочет извлечь выгоду из нашей трагедии

Роззи Филлипс сестра Тома

С Роззи согласилась и Кэт. Она заявила, что хочет забыть о случившемся и дать себе и детям исцелиться. Остановит ли это продюсеров, уже придумавших, как нажиться на драматичной истории, — пока неизвестно.