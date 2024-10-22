Укравший собственных детей отец три года скрывался с ними в пещерах

Пропавших в Новой Зеландии детей могли три года прятать в пещерах

Профессиональный следопыт Джейк Кассар предположил, что отец, укравший собственных детей, три года скрывался с ними в пещерах. Своими версиями он поделился с изданием Daily Mail.

11-летняя Джейда, 9-летний Маверик и 8-летняя Эмбер исчезли в декабре 2021 года в Новой Зеландии. Впервые их заметили только спустя три года. Вместе с отцом Томом Филлипсом пропавшие дети шли по полю в камуфляжных костюмах с рюкзаками, пока их не увидели охотники.

По мнению Кассара, все эти годы Филлипс прятал своих детей в разветвленной сети пещер региона Уаикато. Эксперт объяснил, что такой выбор убежища мог скрывать семью от поисковых дронов. Хотя некоторые пещеры популярны у туристов, в регионе есть много пещер и в труднодоступных местах, известных только местным жителям. Кассар также отметил, что запах быстро исчезает с каменистой породы, поэтому детей не могли выследить даже собаки.

Как отмечает профессиональный следопыт, Филлипс мог кормить детей съедобными растениями и мясом диких кабанов, опоссумов и домашнего скота. Однако, чтобы обеспечить их теплом, ему нужна была помощь со стороны. Отмечается, что Филлипс с детьми уже пережили в дикой местности две зимы и множество дождей.

Мать пропавших уверена, что им нужна помощь. Она отметила, что у мужа тяжелый характер — он любит контролировать людей и особенно родных. По ее словам, то, что произошло с Джейдой, Мавериком и Эмбер, — это насилие над детьми.

Ранее сообщалось, что в Индонезии арестовали отца, который продал сына незнакомцам. Он продал сына в надежде выплатить долги, которыми оброс из-за любви к онлайн-казино.