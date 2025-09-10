Мир
Трамп сообщил о продолжении торговых переговоров с Индией

Трамп заявил, что ожидает переговоры с Моди в ближайшее время
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил о продолжении торговых переговоров Вашингтона с Нью-Дели и отметил, что ожидает общение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ближайшее время.

«С нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели. Уверен, что обе наши великие страны без труда придут к успешному завершению переговоров», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента США, он дал понять Индии, как он к этому относится.

