Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 10 сентября 2025Мир

Трамп высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше словом «приехали»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше. Его пост опубликован в соцсети Truth Social.

«Почему Россия нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Приехали!» — написал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прошлой ночью воздушное пространство страны было нарушено несколькими беспилотниками. Позже он добавил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими.

В ответ временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности России сбитых над своей территорией дронов. Дипломат отметил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    Снаряды в российские САУ загрузят роботами

    Девочку за волосы потащили в кусты в российском регионе

    Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости