Трамп высказался об инциденте с беспилотниками в Польше

Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше словом «приехали»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше. Его пост опубликован в соцсети Truth Social.

«Почему Россия нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Приехали!» — написал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прошлой ночью воздушное пространство страны было нарушено несколькими беспилотниками. Позже он добавил, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими.

В ответ временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Варшава не представила доказательств принадлежности России сбитых над своей территорией дронов. Дипломат отметил, что единственным случаем, когда Польша точно определила происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.