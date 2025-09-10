Путешествия
19:23, 10 сентября 2025Путешествия

Туристка пропала без вести после падения с гидроцикла на глазах мужа в Таиланде

Bangkok Post: Китаянка пропала без вести в Паттайе после падения с гидроцикла
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Timofeev Vladimir / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Китая пропала без вести после падения с гидроцикла на глазах мужа в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Инцидент произошел у побережья курорта Паттайя 9 сентября. Семейная пара из Китая остановилась в отеле на острове в районе Бангламунга, на местном пляже муж и жена арендовали гидроцикл.

Во время катания они упали в воду. Мужчину удалось спасти, а поиски его супруги ведутся уже второй день. Об инциденте полиции сообщил владелец гидроцикла, 45-летний местный житель.

Ранее катер задавил пассажирку гидроцикла на пляже Лос-Торос курорта Коста-дель-Соль, Испания. 43-летняя британка села на пассажирское кресло водного мотоцикла, которым управлял ее партнер. В это время в море на катере катался их нетрезвый друг.

.
