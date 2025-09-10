Туристка пропала без вести после падения с гидроцикла на глазах мужа в Таиланде

Туристка из Китая пропала без вести после падения с гидроцикла на глазах мужа в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Инцидент произошел у побережья курорта Паттайя 9 сентября. Семейная пара из Китая остановилась в отеле на острове в районе Бангламунга, на местном пляже муж и жена арендовали гидроцикл.

Во время катания они упали в воду. Мужчину удалось спасти, а поиски его супруги ведутся уже второй день. Об инциденте полиции сообщил владелец гидроцикла, 45-летний местный житель.

