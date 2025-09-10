Участница челленджа по выживанию потерялась в лесу

В США участницу челленджа по выживанию нашли в лесу с помощью вертолета

Жительница США потерялась в лесу во время Youtube-челленджа на выживание. Об этом сообщает CBS News.

36-летняя женщина из Калифорнии стала участницей шоу по выживанию, но заблудилась в лесу Пиджен-Ривер на севере штата Мичиган. В пять утра на следующий день ее исчезновение было официально зарегистрировано. Полицейские с собаками прочесали густой лес, прежде чем к поискам подключили вертолет.

Экипаж вертолета нашел женщину около 10:40 утра. Правоохранители и пожарные смогли вывести ее из леса.

