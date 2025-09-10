Россия
Украина атаковала три российских региона

Минобороны России: Над тремя регионами сбили 23 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали три региона России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Один из них долетел до Самарской области, где был уничтожен. Еще четыре сбили над Курской областью, а 18 — над Белгородской, следует из сообщения оборонного ведомства.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с моментами уничтожения беспилотников противника. Некоторые из них сбиваются системами противовоздушной обороны (ПВО), другие уничтожают из стрелкового оружия.

