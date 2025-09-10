Бывший СССР
Украина осудила Израиль

МИД Украины осудил удар Израиля по столице Катара
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

МИД Украины осудил удар, нанесенный Израилем по столице Катара — городу Дохе. Соответствующее заявление министерство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым удар, нанесенный 9 сентября по столице Государства Катар — Дохе, по густонаселенному району, где в частности размещаются иностранные дипломатические представительства», — говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что удар по территории страны-посредника в мирных переговорах по урегулированию ситуации в Секторе Газа является грубым нарушением международного права. МИД республики также призвал стороны конфликта прекратить насилие и вернуться к диалогу.

«Выражаем солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета», — отмечает министерство.

