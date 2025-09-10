Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 10 сентября 2025Экономика

Госзакупки российской электроники рухнули

«Ведомости» сообщили о падении госзакупок электроники в первом полугодии на 27 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Freepik

По итогам первого полугодия госзакупки компьютерной техники рухнули как в денежном, так и в натуральном выражении — на 16 и 27 процентов соответственно, до 11,7 тысячи единиц и 27,3 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» пишут «Ведомости».

В сегмент компьютерной техники попадают персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и другая подобная техника, включая автоматизированные рабочие места. Эксперт сервиса «Контур.Закупок» Василий Данильчик подтвердил общую тенденцию. При этом снижаются закупки не только иностранной, но и отечественной техники.

Например, «Аквариус» в первом полугодии 2024 года получил 96 закупок стоимостью 521,9 миллиона рублей, а через год — 84 закупки на 447,1 миллиона. Представитель Fplus признал снижение закупок, но предположил, что спрос должен увеличиться во втором полугодии.

Независимый аналитик Алексей Бойко предположил, что причиной такой динамики стало перенаправление средств бюджета на другие нужды, высокая ключевая ставка Центробанка и частично удовлетворенный спрос.

Материалы по теме:
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут. Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
Цены на китайскую электронику и бытовую технику вырастут.Почему и как сильно подорожают гаджеты в России?
24 декабря 2024
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды. Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
Китайцы захватили российский авторынок и зарабатывают на нем миллиарды.Почему они не думают о качестве и не дают никаких гарантий?
15 июля 2025

Сами производители считают одной из главных проблем стремление заказчиков любой ценой закупить иностранную технику, ради чего они ищут способы обойти «национальный режим».

Например, как отмечалось в письме АНО «Вычислительная техника» (ВТ; входят крупнейшие компании отрасли), заказчики могут включать в один лот российские и иностранные товары, что делает невозможным применение механизма «второй лишний». Для борьбы с такой практикой производители попросили запретить закупки импортного оборудования.

Ранее стало известно, что «Аквариус» за последний месяц получил 16 судебных исков на сумму более 250 миллионов рублей. В компании уверяют, что речь идет о временных трудностях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

    В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

    Вице-президент США раскрыл позицию Трампа по изоляции России

    Россиянин показал на видео «развороченные» свежие могилы бойцов СВО

    Временный поверенный в делах России прибыл в МИД Польши

    Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

    В МВД России прокомментировали проверку военного блогера со схемами отмывания на СВО

    МВД Польши рассказало о находках после инцидента с беспилотниками

    В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

    Премьер Великобритании назвал безрассудным шагом инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости