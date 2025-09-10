Госзакупки российской электроники рухнули

«Ведомости» сообщили о падении госзакупок электроники в первом полугодии на 27 %

По итогам первого полугодия госзакупки компьютерной техники рухнули как в денежном, так и в натуральном выражении — на 16 и 27 процентов соответственно, до 11,7 тысячи единиц и 27,3 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» пишут «Ведомости».

В сегмент компьютерной техники попадают персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и другая подобная техника, включая автоматизированные рабочие места. Эксперт сервиса «Контур.Закупок» Василий Данильчик подтвердил общую тенденцию. При этом снижаются закупки не только иностранной, но и отечественной техники.

Например, «Аквариус» в первом полугодии 2024 года получил 96 закупок стоимостью 521,9 миллиона рублей, а через год — 84 закупки на 447,1 миллиона. Представитель Fplus признал снижение закупок, но предположил, что спрос должен увеличиться во втором полугодии.

Независимый аналитик Алексей Бойко предположил, что причиной такой динамики стало перенаправление средств бюджета на другие нужды, высокая ключевая ставка Центробанка и частично удовлетворенный спрос.

Сами производители считают одной из главных проблем стремление заказчиков любой ценой закупить иностранную технику, ради чего они ищут способы обойти «национальный режим».

Например, как отмечалось в письме АНО «Вычислительная техника» (ВТ; входят крупнейшие компании отрасли), заказчики могут включать в один лот российские и иностранные товары, что делает невозможным применение механизма «второй лишний». Для борьбы с такой практикой производители попросили запретить закупки импортного оборудования.

Ранее стало известно, что «Аквариус» за последний месяц получил 16 судебных исков на сумму более 250 миллионов рублей. В компании уверяют, что речь идет о временных трудностях.