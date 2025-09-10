Упавший в Польше дрон назвали муляжом

На Украине назвали муляжом упавший в Польше беспилотник

Один из найденных в Польше беспилотников мог быть муляжом. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, найденная версия не была разведывательной, так как на ней отсутствовали видеокамеры. Эксперт также назвал найденные беспилотники «пенопластовыми» и подчеркнул, что произошедшее приведет лишь к скандалу.

«Один из найденных БПЛА в Польше. (...) Версия не разведывательная, без камер», — написал он. Бескрестнов также отметил, что инцидент не поможет Украине, так как европейские страны могут направить деньги на собственную безопасность, а не на помощь Киеву.

Неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября, в операции по их ликвидации участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО. По словам премьер-министра республики Дональда Туска, всего в небе зафиксировали 19 дронов.