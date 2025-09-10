Культура
15:33, 10 сентября 2025Культура

В багажнике певца D4vd нашли фрагменты тела

Полиция обнаружила фрагменты тела в автомобиле певца D4vd в Лос-Анджелесе
Ольга Коровина

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Полиция в США обнаружила в багажнике машины, принадлежащей певцу Энтони Берку, известному под псевдонимом D4vd, фрагменты тела. Об этом сообщает местный телеканал ABC.

По информации источника, правоохранители прибыли на место находки из-за жалоб прохожих на устойчивый резкий запах. Сообщается, что автомобиль «Тесла» оставили на парковке несколько дней назад. В багажнике была найдена сумка с останками.

В момент совершения жуткой находки, сам D4vd находился в гастрольном туре по городам США. Музыкант прокомментировал инцидент, заявив, что не имеет к этому никакого отношения и готов сотрудничать со следствием.

Ранее стало известно, что нападение на американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году заказал рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy. Об этом якобы заявил предполагаемый исполнитель, экс-лидер комптонской группировки South Side Crips Keffe D (настоящее имя — Дуэйн Дэвис).

