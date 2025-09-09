Культура
Назван заказчик убийства Тупака. Кто виновен в смерти легендарного рэпера?

Исполнитель: Убийство Тупака Шакура в 1996 году было заказано рэпером P. Diddy
Илья Кролевский
Илья Кролевский (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Ringo Chiu / Globallookpress.com

Убийство американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году заказал рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy. Об этом, по словам источников, заявил предполагаемый исполнитель преступления, бывший наркоторговец и экс-лидер комптонской группировки South Side Crips Кифи Ди (Keffe D, настоящее имя — Дуэйн Дэвис).

Награда за убийство Тупака Шакура могла составить более миллиона долларов

По словам Кифи Ди, он решился на убийство популярного рэпера, поскольку за Тупака была назначена награда в размере, превышающем миллион долларов. Заказчиком мужчина назвал Шона Комбса, известного как Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy).

Пи Дидди

Пи Дидди

Фото: Shareif Ziyadat / Contributor / Getty images

Имя Комбса также фигурирует в гражданских исках против рэпера, в которых есть показания свидетелей о том, что Пи Дидди «хвастался организацией убийства». Официально продюсер никогда не числился подозреваемым. Сам Комбс также неоднократно отрицал свою причастность к этим событиям.

Убийцу Тупака задержали спустя 27 лет после совершения преступления

60-летний Кифи Ди был задержан полицией города Лас-Вегаса в конце сентября 2023 года. Ему предъявили обвинения в убийстве Тупака, совершенном в 7 сентября 1996 года.

Кифи Ди

Кифи Ди

Фото: Ethan Miller / Staff / Getty images

Сообщалось, что при задержании сотрудники правоохранительных органов нашли различные материалы, посвященные Шакуру и его кончине. Также были обнаружены несколько пуль 40-го калибра и снимки, на которых запечатлены связанные с убийством люди.

Кифи Ди публично рассказывал о причастности к убийству еще в 2018 году

В 2018 году бывший наркоторговец раскрыл подробности расправы над Тупаком в интервью для документального фильма Netflix «Нераскрытое дело». По его словам, он находился в автомобиле, из которого велась стрельба по машине с рэпером. Об этом он также подробно рассказывал в других многочисленных интервью, а также в своих мемуарах «Уличная легенда Комптона».

Кифи Ди не называл человека, открывшего огонь по автомобилю с Тупаком

Орландо Андерсон

Орландо Андерсон

Предполагалось, что это сделал его племянник, на тот момент 22-летний Орландо Андерсон, которого Шакур избил парой часов ранее в лобби казино MGM Grand, якобы узнав в нем члена враждебной группировки. Кифи Ди утверждал, что предоставил оружие для совершения убийства. Андерсон был задержан полицией в 1996-м, однако затем отпущен без предъявления обвинений. Он погиб в перестрелке в 1998 году. Месть Андерсона за избиение долгое время считалась основным мотивом убийства Шакура.

Слухи о возможной причастности Пи Дидди к убийству появились в 1990-х

Лейбл Пи Дидди Bad Boy Records долгое время публично враждовал с лейблом Death Row Records, с которым сотрудничал Тупак. Конфликт получил наименование «Война побережий» в таблоидах.

Кончина Шакура в 1996-м была воспринята многими как продолжение этого противостояния

К тому же за несколько лет до этих событий в рэпера уже стреляли. Его попытались ограбить на выходе из звукозаписывающей студии на Манхэттене. В 1995-м Шакур заявил, что ограбление было обставлено при участии Комбса и Кристофера Уоллеса по прозвищу Ноториус Биг.

Тупак Шакур

Тупак Шакур

Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Комбса арестовали в 2024 году по обвинениям, связанным с другими делами

Музыкант был задержан 16 сентября 2024 года. Федеральные власти предъявили ему обвинения в нескольких преступлениях: рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, а также шантаже, поджогах и взяточничестве.

Материалы по теме:
Рэп-магната Паффа Дэдди обвиняют в изнасилованиях и избиениях женщин. Как рушится его многомиллионная империя?
Рэп-магната Паффа Дэдди обвиняют в изнасилованиях и избиениях женщин.Как рушится его многомиллионная империя?
18 декабря 2023
Нападение на легендарного рэпера Тупака Шакура расследовали почти 30 лет. Почему виновного нашли только сейчас?
Нападение на легендарного рэпера Тупака Шакура расследовали почти 30 лет.Почему виновного нашли только сейчас?
7 октября 2023

В июле 2025-го присяжные признали Комбса виновным по двум пунктам обвинения — в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства. Судебное заседание, на котором будет вынесен окончательный вердикт и приговор продюсеру, запланировано на 3 октября.

