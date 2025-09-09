Назван заказчик убийства Тупака. Кто виновен в смерти легендарного рэпера?

Исполнитель: Убийство Тупака Шакура в 1996 году было заказано рэпером P. Diddy

Убийство американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году заказал рэпер и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy. Об этом, по словам источников, заявил предполагаемый исполнитель преступления, бывший наркоторговец и экс-лидер комптонской группировки South Side Crips Кифи Ди (Keffe D, настоящее имя — Дуэйн Дэвис).

Награда за убийство Тупака Шакура могла составить более миллиона долларов

По словам Кифи Ди, он решился на убийство популярного рэпера, поскольку за Тупака была назначена награда в размере, превышающем миллион долларов. Заказчиком мужчина назвал Шона Комбса, известного как Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy).

Пи Дидди Фото: Shareif Ziyadat / Contributor / Getty images

Имя Комбса также фигурирует в гражданских исках против рэпера, в которых есть показания свидетелей о том, что Пи Дидди «хвастался организацией убийства». Официально продюсер никогда не числился подозреваемым. Сам Комбс также неоднократно отрицал свою причастность к этим событиям.

Убийцу Тупака задержали спустя 27 лет после совершения преступления

60-летний Кифи Ди был задержан полицией города Лас-Вегаса в конце сентября 2023 года. Ему предъявили обвинения в убийстве Тупака, совершенном в 7 сентября 1996 года.

Кифи Ди Фото: Ethan Miller / Staff / Getty images

Сообщалось, что при задержании сотрудники правоохранительных органов нашли различные материалы, посвященные Шакуру и его кончине. Также были обнаружены несколько пуль 40-го калибра и снимки, на которых запечатлены связанные с убийством люди.

Кифи Ди публично рассказывал о причастности к убийству еще в 2018 году

В 2018 году бывший наркоторговец раскрыл подробности расправы над Тупаком в интервью для документального фильма Netflix «Нераскрытое дело». По его словам, он находился в автомобиле, из которого велась стрельба по машине с рэпером. Об этом он также подробно рассказывал в других многочисленных интервью, а также в своих мемуарах «Уличная легенда Комптона».

Кифи Ди не называл человека, открывшего огонь по автомобилю с Тупаком

Орландо Андерсон

Предполагалось, что это сделал его племянник, на тот момент 22-летний Орландо Андерсон, которого Шакур избил парой часов ранее в лобби казино MGM Grand, якобы узнав в нем члена враждебной группировки. Кифи Ди утверждал, что предоставил оружие для совершения убийства. Андерсон был задержан полицией в 1996-м, однако затем отпущен без предъявления обвинений. Он погиб в перестрелке в 1998 году. Месть Андерсона за избиение долгое время считалась основным мотивом убийства Шакура.

Слухи о возможной причастности Пи Дидди к убийству появились в 1990-х

Лейбл Пи Дидди Bad Boy Records долгое время публично враждовал с лейблом Death Row Records, с которым сотрудничал Тупак. Конфликт получил наименование «Война побережий» в таблоидах.

Кончина Шакура в 1996-м была воспринята многими как продолжение этого противостояния

К тому же за несколько лет до этих событий в рэпера уже стреляли. Его попытались ограбить на выходе из звукозаписывающей студии на Манхэттене. В 1995-м Шакур заявил, что ограбление было обставлено при участии Комбса и Кристофера Уоллеса по прозвищу Ноториус Биг.

Тупак Шакур Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Комбса арестовали в 2024 году по обвинениям, связанным с другими делами

Музыкант был задержан 16 сентября 2024 года. Федеральные власти предъявили ему обвинения в нескольких преступлениях: рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сексуальных домогательствах и изнасилованиях, а также шантаже, поджогах и взяточничестве.

В июле 2025-го присяжные признали Комбса виновным по двум пунктам обвинения — в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства. Судебное заседание, на котором будет вынесен окончательный вердикт и приговор продюсеру, запланировано на 3 октября.