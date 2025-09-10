Политолог Геро: Война между Россией и Европой станет кошмарным повтором истории

Возможная война между Россией и странами Европейского союза (ЕС) станет кошмарным повтором истории. Об этом «Ленте.ру» заявила немецкий политолог и политический философ, основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро.

«Война нависла над Европой, словно тень; это было бы катастрофическим повторением истории. Мы должны преуспеть в борьбе с реализацией этой идеи, ее безумие очевидно», — высказалась политолог.

Геро назвала риторику лидеров ЕС о подготовке к вооруженному конфликту с Россией сюрреалистичной и вызванной отголосками истории. По ее мнению, Москва и Европа должны преодолеть возможные исторические предпосылки конфликта, как это сделали Франция и Германия после Второй мировой войны.

«Я лично убеждена — или, скорее, надеюсь, — что молодое поколение с обеих сторон просто не будет участвовать в войне», — резюмировала философ.

