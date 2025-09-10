В Европе предположили будущее вторжение России

В Швеции заявили, что у Европы мало времени для подготовки к вторжению РФ

У Европы есть ограниченное время для подготовки к будущему вторжению России. С таким заявлением в интервью The Daily Telegraph выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Крайне важно, чтобы мы использовали это окно возможностей, которое у нас есть, пока Россия увязла в Украине, чтобы укрепить северный фланг НАТО», — сказал глава оборонного ведомства, выступая в кулуарах Пражского оборонного саммита, организованного Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Йонсон подчеркнул, что прямо сейчас российские военные приобретают боевой опыт и оттачивают навыки применения беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт заявил, что французская ядерная крылатая ракета воздушного базирования Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (ASMPA-R) способна сдержать возможное вторжение России в Европу.