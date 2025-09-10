В Госдуме опровергли слухи о блокировке Zoom в России

Депутат Ющенко заявил, что предпосылок для блокировки Zoom в России нет

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко опроверг слухи о том, что видеосервис Zoom заблокируют в России. Его слова передает издание «Говорит Москва».

«Нет такой информации. И такого не обсуждали. Вообще все ограничения проходят без обсуждения. Предпосылок каких-то нет», — заявил депутат.

Он также назвал неблагодарным делом придавать большое значение информации о блокировках. Ющенко добавил, что для того, чтобы ограничивать доступ к иностранным ресурсам, у России должны быть конкурентоспособные аналоги.

10 сентября в сети появилась информация о том, что Zoom могут заблокировать в России. Генеральный директор платформы для видеосвязи TeleBoss Илья Мамуткин, сославшись на обсуждения между участниками телекоммуникационной отрасли, заявил, что российский рынок видеосервисов сейчас переживает переломный момент.