В Госдуме отреагировали на уголовное дело в отношении скандально известного многоженца

Милонов счел правильным возбуждение уголовного дела против многоженца Сухова

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении скандально известного многоженца Ивана Сухова, которого обвинила в домогательствах собственная дочь. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Парламентарий счел это правильным, а также напомнил, что недавно депутаты обратились в Следственный комитет с просьбой проконтролировать заявления граждан по поводу Сухова.

«Естественно, чтобы все было объективно, независимо, по-честному. Потому что если его осудят (а мы надеемся, что его осудят), чтобы ни у кого из его адептов не было возможности каким-то образом указать на пристрастность следствия», — сказал он.

В начале июня старшая дочь многоженца заявила о домогательствах отца. По словам девушки, действия интимного характера со стороны Ивана Сухова она терпела с 14 лет — именно тогда мать отправила ее к нему на перевоспитание.

10 сентября стало известно, что управление Следственного комитета по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении Сухова.