Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:56, 10 сентября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на уголовное дело в отношении скандально известного многоженца

Милонов счел правильным возбуждение уголовного дела против многоженца Сухова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на возбуждение уголовного дела в отношении скандально известного многоженца Ивана Сухова, которого обвинила в домогательствах собственная дочь. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Парламентарий счел это правильным, а также напомнил, что недавно депутаты обратились в Следственный комитет с просьбой проконтролировать заявления граждан по поводу Сухова.

«Естественно, чтобы все было объективно, независимо, по-честному. Потому что если его осудят (а мы надеемся, что его осудят), чтобы ни у кого из его адептов не было возможности каким-то образом указать на пристрастность следствия», — сказал он.

В начале июня старшая дочь многоженца заявила о домогательствах отца. По словам девушки, действия интимного характера со стороны Ивана Сухова она терпела с 14 лет — именно тогда мать отправила ее к нему на перевоспитание.

10 сентября стало известно, что управление Следственного комитета по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении Сухова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    Россиянин засудил украинцев в США за русофобию

    У жены польского премьер-министра угнали автомобиль

    Мужчина похитил собственных детей и скрывался с ними в лесу. Его пытались выследить четыре года и в итоге застрелили

    Сийярто высказался об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

    Мужчина сорвал чужую свадьбу и расправился с сыном молодоженов

    Премьер Венгрии прокомментировал инцидент с дронами в Польше

    Капризов отклонил предложение клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов

    Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

    Лосенок решил прогуляться по российскому городу и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости