Скандально известный многоженец попал под уголовное преследование

СК завел дело против многоженца Сухова после обвинений дочери в домогательствах

Управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело против скандально известного многоженца Ивана Сухова, которого обвинила в домогательствах собственная дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сухова заподозрили в совершении развратных действий. Сотрудники правоохранительных органов допросили его близких и провели необходимые экспертизы.

В начале июня старшая дочь многоженца заявила о домогательствах отца. По словам девушки, действия интимного характера со стороны Ивана Сухова она терпела с 14 лет — именно тогда мать отправила ее к нему на перевоспитание.

Ранее глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отправить Ивана Сухова к психиатру. Она усомнилась в ответственности мужчины, который содержит 30 детей на 75 тысяч рублей в месяц.