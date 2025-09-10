Мир
В Испании рассказали о подготовке украинских военных

В Минобороны Испании рассказали о подготовке более 8 тысяч украинских военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

Глава ведомства Маргарита Роблес объявила о различных мерах по укреплению оборонного потенциала Украины, а также в области подготовки и гуманитарной помощи, говорится в пресс-релизе министерства.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в Газе могут подорвать ее авторитет на мировой арене. Испанский премьер назвал реакцию Евросоюза на действия Израиля одной из самых мрачных страниц международных отношений XXI века.

