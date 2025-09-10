Конгрессвумен Грин предложила запретить отправку Украине средств от налогов

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин предложила запретить отправку Украине средств от налоговых поступлений. Об этом она заявила на странице в соцсети X.

«Сегодня я представлю поправку, чтобы наши поступающие от налоговых отчислений доллары не перечислялись Украине», — сообщила она.

Конгрессвумен подчеркнула, что налоговые средства должны остаться в стране и использоваться, чтобы помешать «монстрам лишать жизни невинных людей». Тем самым Тейлор-Грин напомнила о недавнем нападении мужчины на украинскую беженку в США.

Ранее сын американского лидера Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранящих молчание о расправе над украинкой Ириной Заруцкой.