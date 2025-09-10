Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 10 сентября 2025Мир

В Конгрессе США захотели запретить финансовую помощь Украине

Конгрессвумен Грин предложила запретить отправку Украине средств от налогов
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин предложила запретить отправку Украине средств от налоговых поступлений. Об этом она заявила на странице в соцсети X.

«Сегодня я представлю поправку, чтобы наши поступающие от налоговых отчислений доллары не перечислялись Украине», — сообщила она.

Конгрессвумен подчеркнула, что налоговые средства должны остаться в стране и использоваться, чтобы помешать «монстрам лишать жизни невинных людей». Тем самым Тейлор-Грин напомнила о недавнем нападении мужчины на украинскую беженку в США.

Ранее сын американского лидера Дональд Трамп-младший назвал клоунами пользователей социальных сетей, ставящих украинские флаги в своих профилях в качестве выражения поддержки Киеву, но при этом хранящих молчание о расправе над украинкой Ириной Заруцкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    Пугачева обратилась к критикующему ее Михалкову

    Украина атаковала три российских региона

    МИД Венгрии указал на очевидную неудачу санкций

    Россиянка не нашла в отеле ОАЭ алкоголя и засудила туроператора

    Стало известно о смерти бывшего российского посла

    Лидера свердловской банды милиционеров с 11 жертвами на счету отправили в колонию

    Малышева упрекнула гостя передачи в любви к колбасе и призвала надеть набедренную повязку

    Моменты уничтожения беспилотников ВСУ над российским регионом попали на видео

    Названа выдающая возраст неожиданная часть тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости