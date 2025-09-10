В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

«Клопс»: В лесополосе Калининградской области нашли мертвым военнослужащего

В Калининградской области в районе поселка Малое Васильково нашли мертвым военнослужащего. Об этом пишет портал «Клопс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Как стало известно, 7 сентября человека без признаков жизни обнаружил местный житель, который проходил по тропинке в лесополосе за домами. Мужчина, одетый в куртку на голое тело и штаны, лежал лицом вниз на земле.

Прибывшие медики констатировали смерть. Носит ли она криминальный характер, пока неизвестно. По информации издания, в карманах мужчины нашли документы на имя 26-летнего военнослужащего из расположенного поблизости поселка Большое Исаково. На месте происшествия работала военная полиция.

