Стало известно о смерти воевавшего с 2022 года на СВО десантника от укуса насекомого

Под Ульяновском воевавший с 2022 года на специальной военной операции (СВО) десантник Сергей Андреев не выжил после укуса насекомого. О смерти участника СВО стало известно «Инфо24».
По информации портала, военнослужащий приехал в отпуск в родное село Солдатская Ташла, где планировал навести порядок в оставшемся от родителей доме. Однако во время работ бойца укусила оса, и у мужчины произошел анафилактический шок.
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Спасти военнослужащего врачи не смогли. Бойца похоронили на кладбище в том же селе.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий потерял речь после инсульта на СВО, не смог уволиться и продолжил службу.