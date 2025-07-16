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16:01, 16 июля 2025Россия

Стало известно о смерти воевавшего с 2022 года на СВО десантника от укуса насекомого

Инфо24: Под Ульяновском участник СВО не выжил после укуса осы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Под Ульяновском воевавший с 2022 года на специальной военной операции (СВО) десантник Сергей Андреев не выжил после укуса насекомого. О смерти участника СВО стало известно «Инфо24».

По информации портала, военнослужащий приехал в отпуск в родное село Солдатская Ташла, где планировал навести порядок в оставшемся от родителей доме. Однако во время работ бойца укусила оса, и у мужчины произошел анафилактический шок.

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Спасти военнослужащего врачи не смогли. Бойца похоронили на кладбище в том же селе.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий потерял речь после инсульта на СВО, не смог уволиться и продолжил службу.

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