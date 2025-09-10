В Москве пассажирка метро отказалась снимать никаб и поплатилась

MK.RU: В Москве пассажирка отказалась снимать никаб в метро и попала в полицию

В Москве пассажирка отказалась снимать никаб в метро и поплатилась. Как пишет MK.RU, она попала в полицию.

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов попросил женщину предъявить документы для установления личности. Пассажирка подземки не стала снимать головной убор, ссылаясь на религиозные убеждения. Между ними завязался спор.

Оперативник предупредил горожанку о возможном доставлении в отдел полиции. Она его намеки проигнорировала. Когда гражданка оказалась в участке, она снова не стала показывать лицо.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина захотела обжаловать действия стражей правопорядка.

Многие пользователи соцсетей в этой ситуации поддержали полицейского. Они напомнили, что иностранцам следует соблюдать законы, переезжая в другое государство.

Ранее сообщалось, что женщина в никабе с кулаками набросилась на пассажира метро в Москве.