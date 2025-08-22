Женщина в никабе с кулаками набросилась на пассажира Московского метро и попала на видео

Женщина в никабе с кулаками набросилась на пассажира Московского метро и попала на видео. Ролик опубликован в закрытом Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадрах запечатлен конфликт двух женщин с мужчиной славянской наружности. На видео одна из, предположительно, мусульманок бьет мужчину по лицу.

В это время другая женщина — ее лицо закрыто никабом — наносит ему серию ударов. При этом из-под покрывающей ее тело просторной накидки черного цвета видны кроссовки известного спортивного бренда. Затем драку прерывают сотрудники метрополитена.

Ранее в Москве пенсионерку избили за попытку сорвать никаб с женщины. Пострадавшей оказалась бывшая заложница «террориста номер один» Шамиля Басаева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Впоследствии наказание в виде административного ареста понесла и она, и напавший на нее спутник женщины в никабе.