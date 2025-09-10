Мир
В Польше нашли обломки 12 дронов

В МВД Польши сообщили, что нашли обломки уже 12 дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Польше нашли обломки уже 12 дронов. Об этом заявила представитель Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая в соцсети X.

«По информации полиции на 17:30 (18:30 мск), найдено 12 дронов», — сообщила представитель МВД.

Польская прокуратура сообщила, что на ни одном из упавших дронов не было обнаружено взрывчатых веществ.

Утром 10 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Также поступила информация, что в Польше ночью 10 сентября из-за «незапланированной военной активности» закрыли аэропорты Жешув и Люблин.

