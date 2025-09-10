В России приступили к работе над отменой виз для китайцев

Профильные российские ведомства приступили к работе над взаимной отменой виз для граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

По его словам, решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для китайцев нужно исполнять. Кондратьев заметил, что цель — это 5,7 миллиона китайских туристов к 2030 году. «Это будет где-то 35 процентов всего въездного турпотока Российской Федерации к 2030 году», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в этой стране Азии.

С 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.