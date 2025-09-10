Экономика
13:15, 10 сентября 2025Экономика

В России захотели полностью запретить электросамокаты в нескольких местах

В России захотели запретить движение самокатов у школ и поликлиник
Мария Черкасова

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В России предложили полностью запретить движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) вблизи школ, детских садов, училищ, поликлиник и других детских учреждений. Инициатива принадлежит депутату муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председателю Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаилу Ветрову, сообщает RT.

Обращение Ветров направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения России Михаилу Черникову. Депутат отметил, что электросамокаты остаются одной из главных проблем на дорогах и тротуарах российских городов. Он также предложил запретить парковки и аренду таких транспортных средств рядом с детскими объектами.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов предложил полностью запретить в России прокат электросамокатов. Он считает, что использование СИМ неопытными пользователями создает прямую угрозу жизни и здоровью людей.

