В России заявили о деградации европейской политики после инцидента с БПЛА в Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше показал уровень деградации европейской политики. Такое мнение выразил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Кстати, этот инцидент показал уровень деградации европейской политики. Истерика, инсинуации, стремление к эскалации… И напротив, Россия показывает взрослый взвешенный подход», — написал он.

Он напомнил, что Минобороны России предложило Польше провести двусторонние консультации, а МИД подтвердил готовность к такому разговору.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Позднее он сказал, что дроны, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.

В Минобороны России в свою очередь заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось.

