10:19, 10 сентября 2025Россия

В Совфеде назвали унизительным и жалким зрелищем выступление Каллас перед парламентом

Сенатор Пушков назвал жалким зрелищем выступление Каллас перед парламентом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Выступление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас перед пустым залом на сессии Европарламента — унизительное и жалкое зрелище, заявил сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«"Авторитет" Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен», — сказал Пушков.

По его словам, возникает ощущение, что Каллас, которая обращается практически к пустому зала парламента, общается с призраками.

Выступление Каллас перед Европарламентом состоялось 9 сентября. Тогда чиновница рассказала почти пустому залу о тратах Евросоюза (ЕС) на Украину. По ее данным, с 2022 года ЕС направил Киеву почти 169 миллиардов долларов.

