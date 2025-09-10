Сенатор Джабаров: Применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО ничего не даст

Применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО ничего не даст Варшаве и не будет иметь практических последствий. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Life.ru.

Польша активировала статью 4 Устава Североатлантического альянса после инцидента с беспилотниками.

«Эта статья ничего не означает. Они просто собираются и обсуждают этот инцидент, который произошел с беспилотниками. Могут обсуждать хоть до Нового года, хоть сколько», — сказал сенатор.

Статья 4 Североатлантического договора не предусматривает каких-либо действий стран-подписантов, кроме консультаций в случае, если, по мнению одной из них, ей угрожает опасность.

О праве стран НАТО на коллективную оборону и помощи говорится в статье 5 Устава НАТО, которая часто рассматривается в контексте возможного начала глобальной войны.

Ранее сенатор Джабаров допустил, что события в небе над Польшей могут быть украинской провокацией. Он заявил, что Киев использует любые средства для того, чтобы втянуть другие государства в вооруженный конфликт с Россией.