Россия
18:45, 10 сентября 2025Россия

В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

Сенатор Джабаров: Применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО ничего не даст
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО ничего не даст Варшаве и не будет иметь практических последствий. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Life.ru.

Польша активировала статью 4 Устава Североатлантического альянса после инцидента с беспилотниками.

«Эта статья ничего не означает. Они просто собираются и обсуждают этот инцидент, который произошел с беспилотниками. Могут обсуждать хоть до Нового года, хоть сколько», — сказал сенатор.

Статья 4 Североатлантического договора не предусматривает каких-либо действий стран-подписантов, кроме консультаций в случае, если, по мнению одной из них, ей угрожает опасность.

О праве стран НАТО на коллективную оборону и помощи говорится в статье 5 Устава НАТО, которая часто рассматривается в контексте возможного начала глобальной войны.

Ранее сенатор Джабаров допустил, что события в небе над Польшей могут быть украинской провокацией. Он заявил, что Киев использует любые средства для того, чтобы втянуть другие государства в вооруженный конфликт с Россией.

