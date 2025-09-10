В Совфеде допустили причастность Украины к инциденту с дронами в Польше

Джабаров: Нарушение воздушного пространства Польши похоже на провокацию Украины

Нарушение воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) похоже на провокацию, подготовленную украинскими властями. Причастность Киева допустил замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил про упавшую в Польше в 2022 году ракету. Тогда в инциденте обвиняли Россию, однако впоследствии глава Минобороны страны Мариуш Блащак сообщил, что снаряд оказался украинским. «Потом [президент Украины Владимир] Зеленский упрашивал поляков, чтобы они не говорили, что это была украинская ракета», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что Киев использует любую возможность втянуть Россию в конфликт со странами НАТО, в особенности с Польшей, так как через нее на Украину поставляются почти все виды западного вооружения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов также выразил мнение, что инцидент с дронами в небе Польши является продуманной провокацией с целью выставить Россию агрессором. По его словам, Киеву необходимо открытое вмешательство войск НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши дронами утром 10 сентября. По его словам, было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Позже Туск обвинил в инциденте Россию, не предоставив доказательств причастности Москвы.