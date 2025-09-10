В Совфеде допустили причастность Украины к инциденту с дронами в Польше

Нарушение воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) похоже на провокацию, подготовленную украинскими властями. Причастность Киева допустил замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».
Он напомнил про упавшую в Польше в 2022 году ракету. Тогда в инциденте обвиняли Россию, однако впоследствии глава Минобороны страны Мариуш Блащак сообщил, что снаряд оказался украинским. «Потом [президент Украины Владимир] Зеленский упрашивал поляков, чтобы они не говорили, что это была украинская ракета», — заявил Джабаров.
Сенатор добавил, что Киев использует любую возможность втянуть Россию в конфликт со странами НАТО, в особенности с Польшей, так как через нее на Украину поставляются почти все виды западного вооружения.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов также выразил мнение, что инцидент с дронами в небе Польши является продуманной провокацией с целью выставить Россию агрессором. По его словам, Киеву необходимо открытое вмешательство войск НАТО.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши дронами утром 10 сентября. По его словам, было зафиксировано 19 беспилотных летательных аппаратов, значительная часть из которых прилетела с территории Белоруссии. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Позже Туск обвинил в инциденте Россию, не предоставив доказательств причастности Москвы.