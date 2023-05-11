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17:24, 11 мая 2023Мир

В Польше сочли найденную на ее территории ракету украинской

Блащак допустил, что найденная на территории Польши ракета могла прилететь с Украины

Фото: Vasilisa Stepanenko / AP

Ракета, найденная в апреле в Польше неподалеку от Быдгоща, могла прилететь с территории Украины. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

«Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающемся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой», — указал министр.

27 апреля Минобороны Польши сообщило, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны недалеко от города Замосць, примерно в 15 километрах от Быдгоща. Радио RMF FM ранее утверждало, что этот объект — ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке.

Впоследствии Польша попросила США помочь в расследовании инцидента с найденной ракетой. Варшава рассчитывала получить материалы, которые позволят установить, откуда эта ракета, по какому маршруту она летела и когда именно это произошло.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио сообщил, что Варшава засекретила часть информации о расследовании ракеты, появившейся на территории страны.

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Виктория Кондратьева
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